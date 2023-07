Mniej młodych w bocianich gniazdach w Kampinoskim Parku Narodowy RDC 12.07.2023 04:38 Po 2–3 młode znaleźli przyrodnicy w bocianich gniazdach na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. – To niewielki sukces lęgowy – uznał dr inż. Adam Olszewski z KPN. Liczenie kampinoskich bocianów właśnie się zakończyło.

Bociany (autor: Kampinoski Park Narodowy)

Liczenie bocianów jest prowadzone od 20 lat na obszarze ok. 70 tys. ha. – W tym sezonie sprawdzono 156 gniazd i platform; w 69 z nich były młode – zrelacjonował dr inż. Olszewski.

– W tym sezonie w gniazdach były zazwyczaj 2-3 młode. To bardzo niewielki sukces lęgowy. W zaledwie jednym gnieździe była czwórka. Żadnej piątki młodych. Na taki stan rzeczy główny wpływ miała susza w drugiej części wiosny, gdy na przełomie maja i czerwca z niemal każdego gniazda było wyrzucane przez rodziców po 1-2 młodych. Z ludzkiego punktu widzenia to barbarzyństwo, ale w przyrodzie są inne reguły – zwrócił uwagę przyrodnik.

Jak zaznaczył, bocianom lepiej jest zmniejszyć liczbę potomstwa i dać szansę chociaż części, niż zniweczyć cały trud i pozwolić wszystkim młodym na śmierć głodową, w męczarniach.

Trudna sytuacja bocianów

– O trudnej sytuacji pokarmowej bocianów mogliśmy się przekonać, widząc licznie występujące „prążki głodowe” na piórach szybko rosnących piskląt – zaznaczył dr Olszewski.

„Prążki głodowe” to prostopadłe do tzw. stosiny pióra paski, które prześwitują. Jest to o tyle niebezpieczne, że u ptaków w wieku pisklęcym większość piór rośnie w tym samym czasie. – Przerwa w dostępie do pokarmu zapisuje się w osłabieniu barwnika w piórze i powstają poprzeczne paski (prążki głodowe). Przez to struktura pióra jest osłabiona – wyjaśnił przyrodnik.

Zjawisko „prążków głodowych” występowało w ubiegłych latach, ale w niewielkim procencie lęgów, a w tym sezonie – niemal w każdym.

W 65 gniazdach na terenie KPN i jego otuliny młode bociany zostały zaobrączkowane dwoma typami obrączek: metalowa na lewą nogę i zielony plastik z kodem alfanumerycznym na prawą nogę. Dzięki obrączkom możliwa będzie identyfikacja bocianów w trakcie ich migracji, zimowisk i okresu lęgowego w kolejnych latach ich życia.

Poza obrączkowaniem zbierano wiele innych parametrów, np. mierzono pisklętom dziób, skrzydło i ważono; mierzono gniazda; zbierano wypluwki (niestrawione resztki pokarmu), pióra dorosłych; sprawdzano, czy dorosłe ptaki mają obrączki. Przeprowadzano również wywiady środowiskowe z lokalnymi mieszkańcami na temat bocianów.

Uzyskane wyniki zostaną poddane analizie i porównane do tych z lat wcześniejszych. – Ale już na pierwszy rzut oka widać, że ten sezon lęgowy dla bocianów białych na Mazowszu nie jest łaskawy – skomentował dr Olszewski.

Bociany w Kampinosie

Akcja monitoringu i ochrony bociana białego w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska jest prowadzona co roku od 2004 r. Od 2022 r. pomaga w tym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. W liczeniu bocianów wzięli udział wolontariusze: Michał Lewandowski, Adam Tarłowski, Stanisław Matuszewski, Olga Zawada, Dorota Matuszyk.

W ubiegłym roku na terenie KPN i otuliny naliczono 152 gniazda bociana białego. Zajętych było 64 proc. z nich. Tylko w 72 gniazdach (47 proc.) odchowały się młode.

Bocian biały to gatunek chroniony ustawą o ochronie przyrody, konwencjami: Bońską, Berneńską, a także jest wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej. Jego liczebność w Polsce szacowana jest na poziomie około 50 tys. par (ok. 20 proc. światowej populacji), co oznacza, że wraz z Hiszpanią ex aequo zajmujemy pierwsze miejsce wśród krajów europejskich, wybieranych przez bociany białe na lęgi - poinformowała Magdalena Kamińska z KPN.

Bocian odżywia się owadami, dżdżownicami, gadami, płazami, a nawet małymi ssakami, takimi jak gryzonie czy ryjówki. Powszechnie uważa się, że bociany to monogamiści, jednak większość z nich żyje w parach tylko przez jeden sezon lęgowy.

