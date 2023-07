Afrykański pomór świń. Coraz więcej ognisk ASF na Mazowszu Beata Głozak 11.07.2023 18:53 Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do rolników o bioasekurację w gospodarstwach w związku z pojawieniem się w regionie ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). – Na Mazowszu rośnie liczba ognisk ASF u dzików – mówi Paweł Jakubczak.

Afrykański pomór świń na Mazowszu (autor: Pixabay)

Na terenie województwa mazowieckiego pojawiają się ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF). Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się do rolników z apelem o szczególną ostrożność.

– W ubiegłym roku przez cały rok mieliśmy 43 ogniska choroby zakaźnej u dzików, a w tym roku mamy już 63, a to dopiero początek drugiej połowy roku – podaje Paweł Jakubczak.

Należy również, w miarę możliwości, wstrzymać się z leśnymi wycieczkami.

– Wiadome jest, że rolnicy, którzy pójdą do lasu, gdzie jest duże ryzyko napotkania czynnika zakaźnego, mogą czasem przez nieuwagę na obuwiu czy odzieży doprowadzić do zawleczenia tej choroby do swojego gospodarstwa – zauważa lekarz.

– Rolnicy niestety mają kontakt poprzez swoje prace polowe, mogą wnieść tę zakaźną chorobę na teren swojego gospodarstwa i mamy tego potwierdzenie w powiecie makowskim, gdzie jest pierwsze ognisko. Znowu musieliśmy zabijać świnie – podaje Jakubczak.

Stado liczyło 38 sztuk. Dlatego, jak mówi lekarz, najlepiej, aby właściciele trzody chlewnej zrezygnowali w ogóle z wyjść do lasu na grzyby czy jagody.

Zagrożenia świadomi są również sami rolnicy.

Na Mazowszu trwają konferencje dla rolników dotyczące ASF. 12 lipca zaplanowano spotkanie w Płońsku.

W miniony piątek odnotowano pierwsze w tym roku w regionie ognisko ASF u świń. Było to w powiecie makowskim. Wybito i zutylizowano wówczas 38 sztuk trzody.

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są wyłącznie świnie oraz dziki. Chorobę charakteryzują objawy w postaci wysokiej gorączki zwierząt, znacznego powiększenia śledziony, dużego stopnia wybroczynowości oraz sięgającej 80–100 proc. śmiertelności.

5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

1. Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo – budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.

2. Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:

a. drogi komunikacyjne w gospodarstwie,

b. procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu,

c. kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni.

3. Pamiętaj o zabezpieczaniu i odpowiednim utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa.

4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt:

a. podmiotów dostarczających paszę,

b. podmiotów dostarczających ściółkę,

c. podmiotów odbierających padlinę,

d. osób zatrudnionych w gospodarstwie,

e. osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się szczegółowe informacje, jak należy zachować się w przypadku znalezienia padłego dzika.

