Kamienica na Pradze zrewitalizowana. Zamieszka tam 14 rodzin Przemysław Paczkowski 22.11.2023 18:13 Popadała w ruinę, a teraz zamieszka tam kilkanaście rodzin. Po kapitalnym remoncie została oddana do użytku kamienica przy ulicy Środkowej 16 na Pradze Północ. Po wykonanych pracach do dyspozycji jest 14 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe na parterze.

6 Kamienica przy Środkowej (autor: UM Warszawa)

Kolejny zabytkowy budynek na Pradze-Północ odzyskał świetność. To kamienica przy ul. Środkowej 16. Remont został przeprowadzony w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek przekazał dziś dzielnicy symboliczne klucze do budynku. Jak przyznał, kolejka do lokali komunalnych w dzielnicy jest spora. Na swoje lokum czeka około 1000 osób.

- Wcześniej kamienica była substandardowa, tzn. wszystkie sanitariaty były umieszczone na korytarzach. Dzisiaj uzyskujemy 14 samodzielnych, wyposażonych i w kuchnię, i w łazienkę lokali, czyli pełen komfort. To, czego dzisiaj wszyscy oczekują - mówił.

Rewitalizacja części frontowej oraz dwóch oficyn była prowadzona od 2022 r. Odbywała się pod nadzorem konserwatorskim. Obiekt dołączono do miejskiej sieci ciepłowniczej, likwidując tym samym „kopciuchy”. Wyposażono w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, teletechniczna i domofonową. Został on też osuszony, zaizolowany i docieplony w części piwnicznej.

Na gładko otynkowanej fasadzie odtworzono neorenesansowe detale, powróciły ozdobne, historyczne balustrady balkonów i półokrągłe zwieńczenie dachu, a także gzymsy. Dekoracja została wykonana na podstawie przedwojennych fotografii kamienicy i fragmentu pierzei ul. Środkowej. Zrekonstruowano drzwi zewnętrzne do klatek schodowych oraz wrota w przejeździe bramnym.

Obiekt znajdował się w katastrofalnym stanie technicznym. Podczas remontu wzmocniono konstrukcję budynku frontowego oraz oficyn. Całkowicie wymieniono stropy i więźbę dachową, a także stolarkę okienną na drewnianą na wzór okien historycznych.

Kamienicę pod nr 16 zbudowano w 1870 roku jako dom dwupiętrowy z tak samo wysokimi oficynami. Budynki przetrwały II wojnę światową, jednak po niej rozebrano fragment jednej z oficyn.

Rewitalizację przeprowadził Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Łączny koszt prac to blisko 10 mln zł. Na przebudowę i dostosowanie lokali mieszkalnych miasto pozyskało finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5,57 mln zł.

