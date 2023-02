Jeszcze pół roku utrudnień. Tramwaj na ul. Puławskiej wróci po wakacjach Adam Abramiuk 20.02.2023 10:23 Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski poinformował, że z końcem sierpnia można spodziewać się nieco mniejszych utrudnień w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa. Do tego czas jednak warszawiacy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Tramwaj na ul. Puławskiej wróci po wakacjach (autor: www.matuszewski.studio)

- Rzeczywiście przez najbliższe miesiące sytuacja będzie trudna. Robimy wszystko żeby ona była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Natomiast już w drugiej połowie roku sytuacja powinna się poprawiać. No i to co najważniejsze, mam nadzieję, ze za rok z niewielkim okładem ta linia tramwajowa będzie gotowa - zapowiada prezydent.

W ubiegłym tygodniu prace objęły już całą docelową trasę. Zamknięta dla ruchu jest cała jezdnia ul. Sobieskiego w stronę centrum, tak samo zmiany w al. Rzeczypospolitej w Miasteczku Wilanów.

Ruch odbywa się tylko na jednej jezdni w obu kierunkach, po jednym pasie.

Czytaj też: „Będzie ciężko; zgubiłam się”. Kierowcy i pasażerowie o zmianach na Sobieskiego