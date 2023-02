Głosowanie nad strefą płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie w marcu Przemysław Paczkowski 10.02.2023 10:29 Uchwała według zapowiedzi prezydenta Rafała Trzaskowskiego miała pojawić się już na wczorajszej sesji. W ostatniej chwili władze stolicy wycofały się z tego pomysłu.

Głosowanie nad strefą płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie w marcu (autor: UM Warszawa)

- Chcemy, żeby projektem uchwały zajęła się najpierw komisja - mówi zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski.

- Musieliśmy też doszacować budżet dotyczący wdrożenia te strefy w tym roku. Finalnie wyszło by na to że musielibyśmy zgłaszać w trybie nadzwyczajnym. To nie jest sprawa, która wymaga nadzwyczajnego potraktowania wiec prezydent Trzaskowski postanowił, że będziemy proponować radzie zajęcie się tym projektem uchwały w normalnym trybie - mówi wiceprezydent.

O wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie tych dwóch osiedli apeluje część mieszkańców oraz radnych.

Do tej pory w stolicy objętych strefą zostało już prawie 60 tysięcy miejsc parkingowych.

