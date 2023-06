Pomagali osobom w kryzysie, teraz sami mają problemy. Fundacja D. O. M bez siedziby Jerzy Chodorek 06.06.2023 11:23 Fundacja D.O.M, która wspiera osoby potrzebujące oraz w kryzysie bezdomności, sama boryka się z brakiem miejsca. Dotychczasowy lokal, w którym mieściła się siedziba, został uwłaszczony przez wspólnotę mieszkaniową. W audycji „Jest sprawa” poruszony został temat niespełnionych obietnic odnośnie siedziby zastępczej.

Fundacja D.O.M pozostała bez siedziby. (autor: Fundacja D.O.M. facebook)

Fundacja D.O.M od 1991 roku wspiera osoby potrzebujące i w kryzysie bezdomności. Obecnie fundacja mierzy problemem braku siedziby. Przez lata miała siedzibę na warszawskiej Ochocie przy Grójeckiej 20b.

Lokal został uwłaszczony przez wspólnotę mieszkaniową.

Założyciel Fundacji D.O.M Zdzisław Bielecki, mówił w RDC o otrzymanej obietnicy lokalu zastępczego, która nie została zrealizowana.

— To był lokal, który miał być nam przekazany na 10 lat. Miał być przy ulicy Przemyskiej 18. Dotąd nie został nam oddany. Apelujemy, o inny lokal zamienny — mówi Bielecki.

Odpowiedź miasta

Do zarzutów odniosła się Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dorota Stegienka.

W audycji „Jest Sprawa” powiedziała, że przedstawione zostały różne propozycje.

— Poprzedni zarząd dzielnicy zaproponował lokal, a nawet dwa lokale, które były o powierzchni zbliżonej. Zaproponował również odświeżenie tych lokali i były one w dużo lepszym standardzie. Jest na to uchwała, są na to protokoły. Pan Zdzisław dwukrotnie tego nie przyjął — wyjaśniła Stegienka.

Fundacja D.O.M działała w Warszawie od 1995 roku.

Zajmowała się głównie wsparciem dla osób w kryzysie bezdomności — uczestniczyła też w pomocy humanitarnej w Czeczeni i wspierała ofiary powodzi.

Posłuchaj całości: Jest sprawa „Problem z siedzibą Fundacji D.O.M”

