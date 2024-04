Multimedialny Park Fontann w tym roku w rytmach ABBY. Od kiedy pokazy? RDC 11.04.2024 21:26 W tym roku stołeczne fontanny zatańczą w rytm przebojów szwedzkiego zespołu ABBA. Inauguracyjny pokaz "Dancing Queen” zaplanowano 1 maja.

Multimedialny Park Fontann w tym roku w rytmach ABBY. Od kiedy pokazy? (autor: UM Warszawa)

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann w rytm przebojów zespołu ABBA. - Tegoroczny pokaz przeniesie widzów do 1976 roku, kiedy Warszawę odwiedził słynny zespół ABBA. Szwedzka grupa przyleciała do Polski w przededniu wydania płyty „Arrival”, aby nagrać koncert dla Studio 2, niezwykle popularnego programu polskiej telewizji - przekazał organizator Stołeczna Estrada.

Kiedy pokazy w Multimedialnym Parku Fontann?

Pokazy inauguracyjne odbędą się od 1 do 4 maja o godzinie 21.30. Potem w każdy piątek i sobotę do końca lipca o 21.30, w sierpniu o 21, a we wrześniu o 20.30.

- Nasze fontanny mają niezwykłą moc. Nie tylko zachwycają kolorowym, wodnym pokazem, ale też opowiadają historie związane z Warszawą. Prezentowaliśmy już niemal wszystkie warszawskie legendy, a teraz opowiemy historię, która wydarzyła się 50 lat temu. (...) Przeniesiemy się więc do lat siedemdziesiątych, do świata dyskotek i prywatek, na których królowały hity ikony muzyki pop, zespołu ABBA. To pokaz, który łączy pokolenia, bo każda generacja odkrywa ABBĘ na nowo – powiedział dyrektor Stołecznej Estrady Andrzej Matusiak, cytowany w informacji.

Wstęp na pokazy w Multimedialnym Parku Fontann jest bezpłatny. Pokazy Fontann są współfinansowane ze środków miasta.

