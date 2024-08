Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera już w najbliższy weekend

Koncerty, spektakle, wystawy, spacery i spotkania z pisarzami to główne atrakcje rozpoczynającego się w najbliższą sobotę, 24 sierpnia, Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. To już 21. edycja imprezy, a do 1 września w programie zaplanowano ponad 100 wydarzeń.