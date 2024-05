Jeden z najważniejszych współczesnych zespołów jazzowych. Koncert BADBADNOTGOOD w Warszawie Cyryl Skiba 22.05.2024 11:12 Jeden z najważniejszych współczesnych zespołów jazzowych BADBADNOTGOOD wystąpi w piątek w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Są zdobywcami pięciu nominacji oraz dwóch nagród Grammy. Ostatnia płyta zespołu “Talk Memory” osiągnęła pierwsze miejsce na liście Contemporary Jazz.

BADBADNOTGOOD (autor: FB/Svitlo Concert EU)

Już w piątek koncert BADBADNOTGOOD. Trio wystąpi w pięknej scenerii warszawskich Łazienek Królewskich. BADBADNOTGOOD znani ze współpracy z Kendrickiem Lamarem, Tylerem The Creatorem, Dannym Brownem, Kaytranadą, Frankiem Oceanem, MF Doomem, Ghostface Killah. Są zdobywcami pięciu nominacji oraz dwóch nagród Grammy jako współproducenci utworów Kendricka Lamara i Thundercata.

Do najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu należą m.in. In Your Eyes z gościnnym udziałem Charlotte Day Wilson czy Time Moves Slow nagrane z Samuelem T. Herringiem.

Ostatnia płyta zespołu “Talk Memory” osiągnęła pierwsze miejsce na liście Contemporary Jazz. Album znalazł się również na szczycie listy przebojów US Jazz i US Contemporary Jazz.

Badbadnotgood to kanadyjski zespół, który został założony w 2010 roku. Do tej pory wystąpili w Polsce dwa razy - w 2017 r. w warszawskim Palladium i w 2022 r. podczas festiwalu muzycznego Open'er w Gdyni.

W ostatnim miesiącu trio zdążyło wydać już dwie EP-ki - Mid Spiral: Chaos oraz Mid Spiral: Order.

Koncert w piątek, 24 maja w Łazienkach Królewskich. Rozpocznie się o godzinie 19:00.

