Fałszywy dentysta zatrzymany. Wpadł po skardze jednej z pacjentek RDC 19.04.2025 14:29 Policjanci zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który miał wykonywać zabiegi zdrowotne bez wymaganych uprawnień dentysty. Interwencja miała miejsce po informacji od jednej z pacjentek, która doznała powikłań po wizycie w jego gabinecie i zmuszona była korzystać z pomocy innych specjalistów.

Zatrzymany ws. nieuprawnionego leczenia (autor: KRP VI)

59-latek miał wykonywać zabiegi zdrowotne bez wymaganych uprawnień dentysty. Został zatrzymany, gdy do Rzecznika Praw Pacjenta poskarżyła się jedna z jego pacjentek.

Podczas przeszukania gabinetu prowadzonego przez mężczyznę policjanci zabezpieczyli kalendarze i telefony mogące być dowodem jego nielegalnie prowadzonej działalności stomatologicznej. Samego mężczyznę zatrzymali do wyjaśnienia tej sytuacji.

W sprawie wszczęto dochodzenie o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wymaganych uprawnień. Z informacji uzyskanych przez policjantów wynika, że 59-latek nie ma prawa wykonywania zawodu stomatologa.

„Głównym dowodem w tej sprawie stały się zeznania pokrzywdzonej i dostarczona przez nią dokumentacja medyczna oraz przesłuchania innych świadków, które pozwoliły na to, by usłyszał on zarzut udzielania świadczeń zdrowotnych bez uprawnień, za co grozi mu kara do roku pozbawienia wolności” – podała policja.

Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności związane z tą sprawą i ustalają, czy nie ma innych pokrzywdzonych. Nadzór nad postępowaniem prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.

