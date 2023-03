Dron niepokoi mieszkańców warszawskiego Powiśla

Mieszkańcy warszawskiego Powiśla alarmują, że w pobliżu ich bloków ktoś używa drona do obserwacji mieszkań. Obawiają się, że to włamywacz, który stara się ustalić zawartość ich czterech ścian. Sprawę nagłośniła mieszkanka bloku przy ulicy Ludnej. To właśnie tam zaobserwowano bezzałogowy statek powietrzny.