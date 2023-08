Coraz więcej wakatów dla nauczycieli. Warszawie uda się zachęcić pedagogów do pracy? Przemysław Paczkowski 13.08.2023 14:49 W Warszawie rośnie liczba wakatów wśród nauczycieli. Ci coraz częściej odchodzą od zawodu i szukają pracy w innych sektorach. Warszawa tę sytuację próbuje ratować kolejnymi podwyżkami - ostatnio za wychowawstwo w przedszkolach.

Wakaty dla nauczycieli w Warszawie (autor: Pixabay)

Jak mówi zastępca prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska ten rok może być rekordowy jeśli chodzi o liczbę odejść.

- Widzimy niestety tendencję wzrostu liczby wakatów rok do roku. Od jakiegoś czasu wynosiła ona około dwustu, ale ten rok jest to ponad siedemset wakatów. Mówię teraz o czerwcu. We wrześniu często wiele osób wraca. To zazwyczaj osoby, które przechodzą na uprawnioną emeryturę - tłumaczy.

Rośnie również liczba ofert w Mazowieckim Banku Ofert dla Nauczycieli. W tej chwili w Warszawie jest ich ponad 4 tysiące.

Podwyżki dla wychowawców w przedszkolach.

Od 1 września Warszawa chce wyrównać dodatki za wychowawstwo w przedszkolach do kwoty jaka obowiązuje w szkołach. Oznacza to, że opiekunowie i nauczyciele otrzymają podwyżki w kwocie 190 złotych brutto.

- Z inicjatywą wyszli stołeczni radni - mówi Kaznowska. - Te dodatki wynoszą 380 zł. Jeśli chodzi o przedszkola, jest to 190 zł, a więc ta podwyżka wyniesie 50 proc. Prowadzimy rozmowy ze związkami zawodowymi, przygotowujemy materiały tak, żeby od 1 września te podwyżki wypłacić - dodaje.

Przygotowaną przez prezydenta Warszawy uchwałę muszą jeszcze przegłosować stołeczny radni. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji, 31 sierpnia.

