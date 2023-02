Może zabraknąć miejsc w warszawskich szkołach średnich. Stolica apeluje do sąsiednich gmin o tworzenie dodatkowych oddziałów Adam Abramiuk 23.02.2023 09:50 Warszawski ratusz apeluje do sąsiednich gmin o tworzenie dodatkowych oddziałów w szkołach średnich. Powodem jest ograniczona liczba miejsc dla uczniów w stolicy. Od września do liceów czy techników trafi dodatkowy rocznik - to ostatnia kumulacja, która będzie skutkiem m.in. likwidacji gimnazjów i posyłania 6-latków do szkół.

Sala lekcyjna/ zdjęcie ilustracyjne (autor: Ivo Kruusamägi, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Według szacunków, w Warszawie w kolejnym roku będzie ponad 30 tys. nowych uczniów. Zwykle było ich mniej niż 20 tys.

- To będzie najtrudniejszy rok - przyznaje wiceprezydent Renata Kaznowska.

- W 2019 i 2020 do szkół ponadpodstawowych poszły dwa roczniki. Myśmy wtedy przyjęli ponad 40 tysięcy uczniów i ci uczniowie są z nami. Do tego doszło półtora rocznika. Pół rocznika weszło w ubiegłym roku do szkół, w tym roku kolejne pół rocznika - zaznacza wiceprezydent.

Duża część uczniów w stolicy to młodzież dojeżdżająca z sąsiednich miast.

- Namawiam burmistrzów, żeby uruchomili więcej oddziałów dla swojej młodzieży - apeluje Kaznowska.

- My będziemy mogli przygotować większą liczbę miejsc tylko i wyłącznie przez wydłużanie godzin pracy. A to oznacza, że młodzież z metropolii przyjeżdżając do Warszawy będzie spędzała dużo czasu w komunikacji, uczyła się długo w szkołach i naprawdę późno wracała do swoich domów - zaznacza.

Rekrutacja do szkół średnich w Warszawie i na Mazowszu ruszy w połowie maja.

Czytaj też: Dzień Bezpiecznego Internetu. Młodzież w sieci spędza nawet 12h dziennie