Co dalej ze szkołą przy Kieleckiej 45? Ratusz dośle dokumenty do wojewody Przemysław Paczkowski 24.05.2023 17:33 Co dalej z nieruchomością przy Kieleckiej 45? Wojewoda mazowiecki przesłał do stołecznego ratusza listę brakujących dokumentów. Chodzi o wniosek złożony przez Warszawę do Urzędu Wojewódzkiego. Miasto chce przeznaczyć przejętą przez Skarb Państwa szkołę dzieci rosyjskich dyplomatów na placówkę edukacyjną dla warszawskich uczniów.

Co dalej z budynkiem przy Kieleckiej? (autor: Google Maps)

Euforię Rafała Trzaskowskiego tonuje wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. Mówi, że decyzja o przeznaczeniu musi być wspólna, a nie jednostronna.

- Wymaga to poważnej rozmowy dlatego, że bardzo dużo instytucji oświatowych, również z terenu Warszawy, poszukuje siedziby i jest zainteresowana Kielecką. Można przygotować taki wniosek, który będzie brał pod uwagę zapatrywania Prezydenta, jak i społeczeństwa i innych którzy chcieliby się tam znaleźć - wyjaśniał.

- Brakujące dokumenty zostaną dosłane do piątku - mówi rzeczniczka ratusza, Monika Beuth. - Pytanie, czy Pan Wojewoda ma inny pomysł na to miejsce. Oczywiście my jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowy. Skompletujemy te dokumenty i informacje i zobaczymy co stanie się dalej - dodaje.

Nieruchomość przy Kieleckiej 45 została przejęta w marcu tego roku. Jak słyszymy od urzędników ratusza, ze względu na dobry stan techniczny można w zasadzie od zaraz rozpocząć działalność w budynku.

