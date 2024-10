Bazgroły na elewacjach Chmielnej zostaną mimo remontu? Mieszkańcy niezadowoleni Adrian Pieczka 18.10.2024 07:04 Mimo że ulica Chmielna w Warszawie przeszła remont w ramach Nowego Centrum Warszawy, to bazgroły na elewacjach pozostaną. Jak informuje Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki, w gestii Warszawy jest tam tylko jedna kamienica. — Założenie jest takie, że po zakończeniu remontu wspólnoty mieszkaniowe mogą wystąpić o dotację i otrzymają ją na czyszczenie tego graffiti — mówi Krasucki.

Kończą się prace nad zielonym deptakiem w ramach Nowego Centrum Warszawy. Po obu stronach ulicy posadzono już rzędy drzew, wyremontowano również skwer przy kinie Atlantic.

Uwagę mieszkańców zwracają jednak wszechobecne bazgroły.

— Od mniejszych do większych. Napisy, grafiki — to wszystko możemy znaleźć na każdym z budynków, które wzdłuż tej ulicy się rozciągają — mówi jeden z mieszkańców, z którym rozmawiał nasz reporter.

Co z walką z graffiti?

W czerwcu 2023 roku miasto zapowiadało program walki z graffiti właśnie przy ulicy Chmielnej. Po zakończeniu remontu elewacje budynków nie zostaną jednak wyczyszczone przez miasto.

Jak informuje Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki, w gestii Warszawy jest tam tylko jedna kamienica.

— Założenie jest takie, że po zakończeniu remontu wspólnoty mieszkaniowe, bo my je bardzo do tego gorąco zachęcamy, mogą wystąpić o dotację i otrzymają ją na czyszczenie tego graffiti. Przypomnę, że na sesji Rady Miasta we wrześniu specjalnie przyjęliśmy nowe zasady, nowe przepisy, które pozwalają właśnie na finansowanie stricte usuwania bazgrołów — zaznacza Krasucki.

Chętne wspólnoty mieszkaniowe na usunięcie bazgrołów powinny się zgłosić do biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

