Pierwszy śmigłowiec Black Hawk dla strażaków już w Warszawie. „Jesteśmy gotowi na każde wyzwanie” Adam Abramiuk 05.09.2023 13:19 Nowa maszyna do gaszenia pożarów z wysokości dotarła już do Warszawy. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej pozyskała swój pierwszy śmigłowiec Black Hawk S-70i. – Wszędzie tam, gdzie będą potrzebni strażacy, pojawi się śmigłowiec – mówi rzecznik Radiu dla Ciebie KS PSP Karol Kierzkowski.

Black hawk dla straży pożarnej (autor: Łukasz Rutkowski/PSP)

Pierwszy śmigłowiec Black Hawk S-70i pojawił się już w Warszawie. Maszyna została zakupiona ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Śmigłowiec będzie stacjonował w stolicy i pomoże strażakom oraz policjantom w akcjach ratowniczo-gaśniczych w całym kraju.

„Od dziś strażacy są gotowi na każde wyzwanie” – napisał w mediach społecznościowych Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak.

Pierwszy śmigłowiec ratowniczy w Państwowej Straży Pożarnej‼️ #BlackHawk wyposażony jest w sprzęt do gaszenia pożarów lasów oraz umożliwia prowadzenie skomplikowanych akcji ratunkowych. Od dziś strażacy są gotowi na każde wyzwanie! 🚁👨‍🚒👍💪❤️🇵🇱 pic.twitter.com/ePXHSn5pa6 — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) September 4, 2023

– Będzie dysponowany do akcji ratowniczych związanych na przykład z pożarami czy do przemieszczania specjalistycznych grup ratowniczych. To mogą być działania wysokościowe, poszukiwawczo-ratownicze czy medyczne. Wszędzie tam, gdzie będą potrzebni strażacy, pojawi się śmigłowiec – mówi rzecznik KG PSP Karol Kierzkowski.

O tym, jak bardzo potrzebne są takie śmigłowce, świadczą wcześniejsze akcje, w których brali udział polscy strażacy.

– Mieliśmy taki przykład w ubiegłym roku podczas pożarów lasów w Republice Czeskiej. Śmigłowiec black hawk jest wyposażony w podwieszane zbiorniki i jego głównym zadaniem jest właśnie ochrona lasów państwowych czy parków narodowych – podkreśla Kierzkowski.

Strażacy prowadzą obecnie także swoje szkolenia na terenie Mazowsza. W powiecie ostrowskim są międzynarodowe ćwiczenia współpracy Cooperation 2023, a w powiecie nowodworskim zaczyna się program New Wave 2023 – szkolenia na wypadek powodzi.

