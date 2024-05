Mężczyzna z raną szyi leżał pod blokiem na Bielanach. Ustalenia policji

Policja prowadzi śledztwo w sprawie rannego mężczyzny znalezionego we wtorek przed blokiem na jednym z bielańskich osiedli. Około 50-letni poszkodowany miał rany na szyi. – Pokrzywdzony został zabrany do szpitala. Do sprawy zatrzymano jedną osobę – podaje Elwira Kozłowska z dzielnicowej komendy.