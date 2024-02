Miał przy sobie ponad kilogram narkotyków. 30-latek z Bemowa w areszcie

Nerwowo rozglądający się mężczyzna zwrócił uwagę policjantów z Bemowa. Zapytali go, dlaczego jest taki podenerwowany, a on odpowiedział, że jego kolega się spóźnia. Jak się okazało, nie tylko to było przyczyną, bo miał przy sobie ponad kilogram narkotyków. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu 30-latek został aresztowany na 3 miesiące.