„Róż się! Badaj i bądź zdrowa”. Darmowe badania i warsztaty dla kobiet w Warszawie Przemysław Paczkowski 03.10.2024 18:29 „Róż się! Badaj i bądź zdrowa”. Październik miesiącem profilaktyki raka piersi. Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości zaprasza na bezpłatne badania dla kobiet i warsztaty z samobadania 14 października w domu mody Klif w Warszawie.

Lekarz (autor: pixnio)

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości i Dom Mody Klif zapraszają na bezpłatne badania dla kobiet i warsztaty z samobadania. W ich ramach uczestniczki będą mogły wykonać badania onkologiczne, w tym oznaczenia markerów, które są istotne w diagnostyce nowotworów piersi, jajników, trzustki i układu pokarmowego. Będą mogły też dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę podczas codziennej obserwacji swojego organizmu.

- Ja sama przeszłam przez chorobę nowotworową - mówi Ida Karpińska z inicjatywy Kwiat Kobiecości. - Wiem jedną rzecz na pewno, że systematyczne badania profilaktyczne uratowały mi życie. Dziewczyny, czekam na Was, ja tu będę, będę na Was czekała i nawet jak nas nie zauważycie, to ja Was zauważę i ściągnę Was do naszego BadaBusa na badanie - zachęca.





Do udziału w badaniach zachęca też Aneta Brzezińska - organizatorka akcji.

- Chcemy dać ludziom coś takiego bardzo wartościowego, czyli możliwość przyjścia i wykonania w godnych warunkach badań, które są bardzo wartościowe i bardzo cenne. Każdy z nas może zachorować na nowotwór bez względu na wiek, bez względu na to, czy chodzimy codziennie na siłownię i się zdrowo odżywiamy. Trzeba się badać - mówi.





Badania odbędą się 14 października od godziny 9 do 17. Miejsca na internetowej rejestracji już się skończyły, ale warto przyjść, bo zdarza się, że zapisane osoby rezygnują.

Badania polegają na prostym i szybkim pobraniu krwi. Wyniki zostaną przesłane do pacjentów w ciągu 5 dni.

Czytaj też: Co z lądowiskiem LPR przy szpitalu w Płońsku? Obok powstają bloki