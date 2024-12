Awaria wodociągowa w Śródmieściu. Zapadła się ulica, kilka bloków bez wody Miłosz Kuter 16.12.2024 13:25 Sześć bloków, w tym trzy wieżowce, dom dziecka, przychodnia i szkoła w warszawskim Śródmieściu bez wody. To przez awarię wodociągową przy ulicy Nowogrodzkiej. W jej wyniku zapadł się tam też fragment jezdni i chodnika. Pracujemy nad usunięciem usterki - mówi nam Jolanta Maliszewska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Awaria wodociągowa w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne (autor: MPWiK)

Awaria wodociągowa w warszawskim Śródmieściu. Zapadł się tam fragment jezdni i chodnika. Część mieszkańców osiedla przy ul. Nowogrodzkiej nie ma teraz dostępu do wody.

- Trzy bloki dziesięciopiętrowe, trzy bloki czteropiętrowe. Tam się też znajdują trzy lokale gastronomiczne, placówka wychowawcza, dom dziecka bodajże to jest, szkoła japońska i przychodnia zdrowia - mówi Jolanta Maliszewska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Trwa usuwanie usterki.

- Ekipa jeszcze pracuje na miejscu. W tej chwili z uwagi na toczącą się naprawę część budynków jest odcięta od dostępu wody. To są budynki od skrzyżowania z ulicą Raszyńską do numeru Nowogrodzka 76 - dodaje Maliszewska.



Na miejscu pracownicy wodociągów ustawili dla mieszkańców beczkowóz. Sama awaria może potrwać do godzin popołudniowych.

