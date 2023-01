Autobusy zatrzymują się już na nowej pętli na Woli. Zmieniły się nazwy przystanków

W sobotę oddano do użytku pętlę autobusową przy ul. Ostroroga na Powązkach. Do nowej pętli dojadą autobusy linii 106 i 136, które do tej pory kończyły kurs na tzw. krańcu Młynów. Zmienią się też nazwy przystanków zarówno autobusowych, jak i tramwajowych - z Młynów na pl. Pole Elekcyjne.