Znicze przed jednostką 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Mieszkańcy żegnają zmarłego żołnierza

1. Warszawska Brygada Pancerna i mieszkańcy Wesołej żegnają zmarłego żołnierza. Przed jednostką ustawiono znicze i kwiaty ku pamięci 21-letniego Mateusza. Decyzją wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, do końca dnia we wszystkich jednostkach wojskowych podległych MON flagi państwowe zostały opuszczone do połowy masztu na znak żałoby.