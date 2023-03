11 szkół podstawowych w Warszawie przejdzie termomodernizację. Są pieniądze na inwestycję RDC 28.03.2023 18:01 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał we wtorek umowę z ratuszem na termomodernizację 11 szkół podstawowych w Warszawie. Pieniądze na ten cel - 13 mln zł - przekaże Fundusz.

11 szkół w Warszawie przejdzie termomodernizację (autor: PAP/Paweł Supernak)

Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska zaznaczyła, że to kolejne, poważne środki, które zasilą inwestycje w Warszawie. - Inwestycje, które docelowo służyć będą mieszkańcom, które będą miały bardzo znaczący wpływ na jakość naszego życia, na klimat, na ograniczenie emisji CO2, na komfort edukacji naszych dzieci - powiedziała.

Przypomniała, że pod koniec ubiegłego roku podpisywana była umowa o przekazaniu 194 mln zł na remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a z początkiem roku umowa na zakup autobusów elektrycznych za prawie 38,5 mln zł. - W tej chwili mamy termomodernizację szkół warszawskich i to jest naprawdę bardzo ważne wydarzenie - dodała.

Podkreśliła, że parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy stale zabiegają u prezesa NFOŚiGW o to, by nie zapominać o Warszawie, by miasto korzystało ze środków rządowych i zarządzanych przez instytucje rządowe. - Pomimo iż dla Rafała Trzaskowskiego ważniejsze są podróże zagraniczne, to warszawiacy mogą korzystać ze środków, aby Warszawa, nasze miasto, rozwijała się - przekazała.

Wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski podziękował za to, że rząd i parlamentarzyści chcą wspierać samorządy. - Jeszcze nie było takiego czasu, żeby było tyle środków przekazywanych samorządom. Pytają mnie - skąd macie takie pieniądze, przecież ich nigdy nie było. I nagle one są dla samorządów jak i mieszkańców zarówno dużych miast, jak i wsi - podkreślił.

13 mln zł dla 11 szkół

- Modernizacja szkół to działanie na rzecz młodzieży, na rzecz poprawy jej funkcjonowania. Obalamy mity, że samorządy przez rząd Zjednoczonej Prawicy są pomijane, niedocenianie. To jest nieprawda - dodał.

NFOŚiGW zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Sławomir Mazurek zaznaczył, że projekt termomodernizacji szkół to element konsekwentnie realizowanej polityki NFOŚiGW w zakresie działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. - Dzisiaj naszymi bohaterami są nauczyciele i uczniowie, którzy będą korzystać z tej dobrej jakości infrastruktury. Zostanie ona sfinansowane ze środków z funduszy norweskich, ze środków budżetu państwa. Da to szansę na stworzenie dobrej jakości projektów wykonawczych - przekazał.

Mowa o 11 stołecznych szkołach. Na ich termomodernizację (wymianę stolarki, docieplenie stropodachów, instalacje fotowoltaiczne) przeznaczonych jest 13 mln zł.

Szkoły, które uczestniczą w projekcie to SP 135 i SP 312 na Pradze-Południe, zespół szkół spożywczo-gastronomicznych na Pradze-Południe, zespół szkół im. Bohaterów Narwiku w dzielnicy Włochy oraz SP 386 na Woli a także SP 231 na Białołęce, SP 33 na Mokotowie, SP 23 na Ochocie, SP 397 na Pradze-Południe, SP 380 na Targówku oraz SP 138 na Wawrze.

- Te szkoły już niedługo będą się cieszyć dobrym komfortem cieplnym, dobrą efektywnością energetyczną - podkreślił prezes NFOŚiGW.

Dyrektor biura funduszy europejskich i polityki rozwoju urzędu m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski zaznaczył, że te projekty stanowią jeden z elementów miejskiej polityki, jeżeli chodzi o poprawę jakości powietrza. - Korzyść z tych termomodernizacji będzie podwójna. Po pierwsze z tego projektu będą korzystały tysiące dzieci i setki nauczycieli. A po drugie będą to spore oszczędności, szczególnie jeśli chodzi o bieżące eksploatacje - wyjaśnił.

