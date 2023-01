"Spałem z rakietą zamiast przytulanki". Półfinalista juniorskiego Australian Open wrócił do Polski Przemysław Paczkowski 31.01.2023 19:31 Spałem z rakietą zamiast przytulanki - mówił po powrocie do Polski młody tenisista Tomasz Berkieta. 16-latek zakończył swój udział w juniorskim Australian Open na półfinale. To olbrzymi sukces dla zawodnika z Warszawy. Odpadł po meczu z rok starszym Amerykaninem Learnem Tienem.

Półfinalista juniorskiego Australian Open, Tomasz Berkieta, wrócił do Polski (autor: RDC)

Po powrocie do Polski 16-latek odpowiedział na pytania dziennikarzy.

- Niedosyt pozostaje, bo wiadomo, na każdy turniej się jedzie, żeby go wygrać i faktycznie moim zdaniem było to możliwe. Trafiłem w półfinale na najgorszego zawodnika na jakiego mogłem. Styl gry i lewa ręka, których nie lubię. Był to zawodnik nie do przejścia - mówił.

Tomasz Berkieta opowiedział o swoich początkach w tenisie.

- Wiem z opowieści, że moja mama przyniosła rakietę do domu. Ja ją wziąłem do ręki i od razu miałem iskierki w oczach. Są zdjęcia gdzie śpię z nią zamiast przytulanki - opowiadał.

Berkieta zapowiedział również, że nie spocznie na laurach. Jego marzeniem jest dotarcie do TOP 500 rankingu ATP.

