Rok Igi Świątek. 8 wygranych turniejów rangi WTA i 2 Wielkie Szlemy Przemysław Paczkowski 29.12.2022 10:53 Ten rok z pewnością należał do Igi Świątek. Tenisistka kończy go na pierwszym miejscu rankingu, z ogromny zapasem punktów nad rywalkami.

Rok Igi Świątek (autor: Peter Menzel/ flickr)

- Na początku roku mało kto obstawiałby takie sukcesy - mówi redaktor naczelny magazynu Tenisklub Adam Romer.

- Iga zaliczała się do światowej czołówki, ale chyba nikt się nie spodziewał, że będzie taką dominatorką. Pierwszy taki sygnał dała podczas Australian Open, ale przegrała w półfinale z Danielle Collins. To był pierwszy sygnał, że ta współpraca z Tomaszem Wiktorowskim "zatrybiła" - zaznacza.

Iga Świątek jest pierwszą rakietą świata od 4 kwietnia tego roku. Stało się to po rezygnacji Ashley Barty, która wyprzedzała Świątek w rankingu.

- To był kluczowy moment sezonu - mówi Romer.

- To pomogło o tyle, że nie mieliśmy tej rywalizacji Barty - Świątek. W kluczowym dla niej momencie miała też odrobinę szczęścia. I to wszystko razem spowodowało, że Iga dziś jest taką dominatorką w świecie kobiecego tenisa - dodaje dziennikarz.

Zdaniem Romera przyszły rok może być równie dobry w wykonaniu Igi.

- Oczywiście, po Idze możemy się spodziewać kolejnych sukcesów dlatego, że widać po niej głód kolejnych sukcesów. Ona się nie zadowala. Ona ma już trzy tytuły wielkoszlemowe i ona mówi ciągle o kolejnych. To jest niezwykle znaczące. To jest coś, co w męskim tenisie pozwoliło trzem słynnym tenisistom tak zdominować ostatnie dwie dekady męskiego tenisa, że oni byli głodni tych kolejnych sukcesów - mówi Romer.

Iga Świątek w tym roku zaliczyła imponującą serie 37 zwycięstw z rzędu.

