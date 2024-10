A. Romer o nowym trenerze Igi Świątek: to najlepszy wybór, jakiego mogła dokonać Miłosz Kuter 17.10.2024 18:42 To najlepszy wybór, jakiego mogła dokonać Iga Świątek — tak komentuje informację o nowym trenerze polskiej tenisistki redaktor naczelny portalu Tenisklub Adam Romer. Pierwsza rakieta świata rozpoczęła współpracę z 44-letnim Wimem Fissettem. Belg ma bardzo duże doświadczenie na globalnym poziomie dzięki współpracy z wieloma utytułowanymi zawodniczkami, mistrzyniami wielkoszlemowymi i pierwszymi zawodniczkami w światowych rankingach jak Kim Clijsters czy Naomi Ōsaka.

Wim Fissete nowym trenerem Świątek (autor: PAP/CAROLINE BLUMBERG)

Redaktor naczelny portalu Tenisklub Adam Romer w rozmowie z Polskim Radiem RDC ocenił wybór nowego trenera pierwszej rakiety świata. Został nim 44-letni Belg Wim Fissette.

Zdaniem Romera, nowy trener Światek ma bardzo duże doświadczenie. Współpracował z wieloma utytułowanymi zawodniczkami, między innymi Naomi Ōsaką, Wiktorią Azarenką czy Simoną Halep.

— Wydaje mi się, że to jest absolutnie najlepszy wybór, jakiego Iga mogła dokonać w tej konkretnej sytuacji, dlatego że to jest trener niezwykle doświadczony, ale jeszcze stosunkowo młody, mający za sobą sporo sukcesów — ocenił Romer.

Duże wyzwanie, a czasu mało

Iga i Wim wspólnie rozpoczęli przygotowania do WTA Finals, które rozpoczną się już 2 listopada. Jak podkreślił Romer, to bardzo mało czasu i duże wyzwanie.

— To, że Wim Fissette wskakuje trochę z marszu do tych przygotowań przed turniejem Masters, to jest pewnego rodzaju utrudnieniem i na pewno będziemy to obserwowali z ciekawością, bo to nie jest łatwa sytuacja — dodał.

W kończących sezon mistrzostwach weźmie udział tylko ścisła czołówka najlepszych tenisistek świata. Świątek bez trenera była od dwóch tygodni, kiedy ogłoszono rozstanie z Tomaszem Wiktorowskim.

