Prezydent Ukrainy: jestem gotów ustąpić w imię pokoju lub członkostwa w NATO RDC 23.02.2025 16:01 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że jest gotowy zrezygnować ze stanowiska w imię pokoju w jego kraju lub przyjęcia go do NATO. Oświadczył, że może ustąpić nawet natychmiast.

Prezydent Ukrainy (autor: Volodymyr Zelenskyy/X)

W niedzielę Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jest w stanie zrezygnować ze stanowiska prezydenta Ukrainy.

„Jeśli chodzi o pokój dla Ukrainy, jeśli naprawdę trzeba, abym opuścił moje stanowisko, jestem gotowy. Mogę wymienić je na NATO. Jeśli są takie warunki. Od razu” — powiedział na konferencji prasowej prezydent.

Nie ma gwarancji bezpieczeństwa?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w negocjowanej obecnie umowie o współpracy z USA, które chcą dostępu do ukraińskich złóż mineralnych, Waszyngton nie przedstawił dotychczas gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Szef państwa ukraińskiego oświadczył także, że Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych 100 mld dolarów wsparcia.

— Ukraina otrzymała 100 miliardów dolarów pomocy od Stanów Zjednoczonych - nie 500, nie 350, nie 250 (…) - i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. A koszt tej wojny wynosi dziś 320 miliardów: 120 miliardów od Ukrainy, 100 miliardów od Europy, plus inni partnerzy, tacy jak Japonia, około 15 miliardów. I 100 miliardów - Stany Zjednoczone Ameryki. Tak wygląda ekonomia tej tragedii — oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy o NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jeśli jego kraj nie może zostać członkiem NATO, to wśród gwarancji bezpieczeństwa powinno znaleźć się zewnętrzne finansowanie ukraińskiej 800-tysięcznej armii.

— Jeśli mówimy o ekonomicznych gwarancjach bezpieczeństwa to jest to członkostwo w UE. Po drugie, jest to finansowanie ukraińskiej armii liczącej nie mniej niż 800 tysięcy (ludzi). Jeśli nie jesteśmy w NATO i nie mamy gwarancji bezpieczeństwa, a rozumiemy, że na razie Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich jest przeciw — powiedział prezydent.

Zełenski na konferencji prasowej, na której podsumował trzy lata obrony Ukrainy przed inwazją Rosji, oświadczył m.in. że jednym z gwarantów bezpieczeństwa przy ewentualnym porozumieniu pokojowym mogłaby być Turcja.

