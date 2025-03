Ukraińcy zmienią taktykę? Dziś rozmowy z delegacją USA w Arabii Saudyjskiej

W Arabii Saudyjskiej dziś rozmowy o pokoju na Ukrainie. Spotkają się delegacje z Kijowa i Waszyngtonu. Ukraińców reprezentować będzie m.in. szefa biura prezydenta Andrij Jermak. Na czele amerykańskiej delegacji stoi sekretarz stanu Marco Rubio. Według wielu opinii może to być przełomowe spotkanie. Część ukraińskich komentatorów wyraża jednak sceptycyzm co do możliwości szybkich rozwiązań.