Strzelanina w sali koncertowej pod Moskwą. Kilkanaście osób zginęło, kilkadziesiąt rannych

Co najmniej trzech mężczyzn w kamuflażu otworzyło w piątek wieczorem ogień do tłumu w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogrosku na obrzeżach Moskwy. Rosyjski serwis Baza poinformował, że zginęło co najmniej 12 osób, a 35 zostało rannych. Serwis 112 napisał o ponad 10 ofiarach śmiertelnych i ponad 50 rannych.