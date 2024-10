Japońska organizacja domagająca się likwidacji broni jądrowej laureatem Pokojowej Nagrody Nobla RDC 11.10.2024 11:08 Japońska organizacja NIHON HIDANKYO została laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Ogłosił to Norweski Komitet Noblowski, który przyznaje to wyróżnienie. W ubiegłym roku Pokojowego Nobla otrzymała Narges Mohammadi z Iranu "za walkę z uciskiem kobiet w Iranie oraz walkę na rzecz promowania praw człowieka i wolności dla wszystkich".

Nagroda Nobla (autor: flickr)

Japońska organizacja NIHON HIDANKYO została laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. To oddolny ruch osób, które przeżyły wybuch bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki, znany również jako Hibakusha. Jak podkreślił Komitet organizacja otrzymuje nagrodę pokojową za wysiłki na rzecz osiągnięcia świata wolnego od broni jądrowej i za pokazanie poprzez zeznania świadków, że broń jądrowa nie może być nigdy więcej używana.

W ubiegłym (2023) roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała uwięziona irańska aktywistka Narges Mohammadi, za walkę z uciskiem kobiet w Iranie oraz walkę na rzecz promowania praw człowieka i wolności dla wszystkich. Noblistka odbywa wyrok 10 lat i 9 miesięcy więzienia za działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego i propagandę przeciwko państwu.

Historia pokojowego Nobla

Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku i stanowi wyraz najwyższego uznania dla osób i organizacji, działających na rzecz pokoju. Uroczyste wręczenie odbywa się zawsze 10 grudnia w Oslo.

W przeciwieństwie do wyróżnień w pozostałych dziedzinach, Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje nie instytucja szwedzka, a Norweski Komitet Noblowski, złożony z pięciu członków powoływanych przez Storting, tamtejszy parlament.

Dotychczas Pokojowa Nagroda Nobla została wręczona 104 razy. Wyróżnionych zostało łącznie 141 laureatów, w tym 111 to laureaci indywidualni, zaś 30 to organizacje. Warto wiedzieć, że de facto zostało wyróżnionych 27 organizacji, gdyż Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża otrzymał Nobla trzykrotnie, a Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców - dwukrotnie.

W gronie pokojowych noblistów znajduje się Lech Wałęsa. Otrzymał wyróżnienie w 1983 roku jako przywódca Solidarności. Ponieważ obawiał się trudności czynionych mu przez władze komunistyczne w powrocie do kraju, nagrodę odebrała za niego żona - Danuta Wałęsa.

Czytaj też: Południowokoreańska pisarka Han Kang laureatką Literackiej Nagrody Nobla