Papież Franciszek opuścił szpital. „Wciąż żyję” RDC 01.04.2023 11:53 Papież Franciszek opuścił w sobotę rzymską klinikę Gemelli. Przy bramie szpitala wyszedł z samochodu i rozmawiał z dziennikarzami. Jest w dobrej formie. W klinice był od środy z powodu zapalenia oskrzeli. Przed powrotem do Watykanu papież pojechał na modlitwę do bazyliki Matki Bożej Większej.

Papież Franciszek opuścił szpital (autor: Angelo Carconi/PAP/EPA)

W sobotę 1 kwietnia papież Franciszek opuścił szpital i udał się do bazyliki Matki Bożej Większej.

W chwili wyjazdu ze szpitala samochód z papieżem zatrzymał się przy bramie, gdzie stała grupa dziennikarzy. Franciszek wysiadł i rozmawiał z nimi dłuższą chwilę.

Potwierdził, że będzie przewodniczyć mszy w Niedzielę Palmową na placu Świętego Piotra. Pytany o to, jak się czuje, zażartował: - Wciąż żyję.

- Dziękuję za waszą pracę, za informowanie ludzi, to piękna praca - powiedział papież dziennikarzom. - Wiem - dodał - że niektórzy z was spędzili tu noc.

Wyjaśnił, że w środę po audiencji generalnej źle się poczuł. - Ale nie bałem się - dodał.

Papież rozmawiał też z chwilę ze stojącymi obok wysłanników mediów płaczącymi rodzicami, którzy w nocy stracili córkę. Objął ich, pocieszał i modlił się z nimi.

Złożył również autograf na gipsie nałożonym na ręce chłopca.

Franciszek nie wrócił od razu do Watykanu, ale prosto z kliniki Gemelli pojechał do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zawsze modli się w ważnych momentach swego pontyfikatu. Po modlitwie udał się do Watykanu.

Zanim papież wjechał przez bramę do Watykanu zatrzymał się i rozmawiał z dziennikarzami i policjantami, którzy tam patrolują okolicę. Policjantom wręczył wielkanocne czekoladowe jajka

