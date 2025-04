Dziś przeniesienie trumny z ciałem papieża i jej wystawienie w bazylice Św. Piotra RDC 23.04.2025 06:15 W środę o 9.00 w Watykanie rozpocznie się obrzęd przeniesienia w procesji trumny z ciałem papieża Franciszka z kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszkał i zmarł, do bazyliki Świętego Piotra. Następnie trumna zostanie wystawiona w bazylice, gdzie do piątku wierni będą mogli oddawać hołd Franciszkowi.

Dziś przeniesienie trumny z ciałem papieża i jej wystawienie w bazylice Św. Piotra (autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

Dziś o 9.00 przeniesienie trumny z ciałem papieża i jej wystawienie w bazylice Św. Piotra. Ceremonię przeniesienia trumny rozpocznie w kaplicy watykańskiego domu modlitwa, której będzie przewodniczył kardynał Kevin Farrell - kamerling zarządzający sprawami Kościoła w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej po śmierci papieża.

Urząd Celebracji Liturgicznych poinformował, że uczestnicy procesji wyruszą z Domu Świętej Marty, przejdą przez Plac Pierwszych Męczenników Rzymskich, pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) na plac Świętego Piotra i wejdą do bazyliki watykańskiej.

Przy ołtarzu w bazylice kardynał Farrell będzie przewodniczył Liturgii Słowa.

Hołd przy trumnie

Od godziny 11.00 wierni będą mogli oddawać hołd przy wystawionej trumnie Franciszka.

Bazylika pozostanie otwarta dla osób, które będą chciały osobiście pożegnać zmarłego papieża w środę do północy, w czwartek od 7.00 do północy, a w piątek od 7.00 do 19.00. Oczekuje się przybycia tysięcy wiernych z całego świata.

Wcześniej otwartą trumnę z ciałem Franciszka wystawiono w kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mogli go pożegnać jego współpracownicy, hierarchowie, pracownicy Watykanu. Przybył także prezydent Włoch Sergio Mattarella z córką Laurą. Do kaplicy ustawiła się długa kolejka.

Decyzja o dacie i godzinie ceremonii przeniesienia trumny do bazyliki zapadła we wtorek rano podczas pierwszej kongregacji kardynałów, czyli zgromadzeń, odbywających się w okresie wakatu w Stolicy Apostolskiej (sede vacante) po śmierci papieża.

W trakcie tych narad podejmowane są decyzje w sprawie kolejnych kroków w tym czasie i przygotowań do konklawe. Ponieważ kardynałowie dyskutują także o bieżących wyzwaniach, problemach i aktualnych kwestiach życia Kościoła i zadaniach dla nowego papieża, kongregacje te nazywane są "prekonklawe"- wyjaśnił w telewizji RAI były przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Angelo Bagnasco.

Pogrzeb papieża w sobotę

Także po tej kongregacji ogłoszono, że pogrzeb papieża odbędzie się w sobotę na placu Świętego Piotra. Mszy rozpoczynającej się o godzinie 10.00 będzie przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re.

Po zakończeniu celebracji eucharystycznej odbędą się obrzędy końcowe przy trumnie papieża. Następnie zostanie ona wniesiona do bazyliki Świętego Piotra, a potem przewieziona przez Rzym do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie Franciszek, zgodnie ze swoją wolą, zostanie pochowany.

Ponadto, jak ogłosiło watykańskie biuro prasowe, Kolegium Kardynalskie podczas pierwszej kongregacji postanowiło zawiesić zaplanowane uroczystości beatyfikacyjne do czasu decyzji nowego papieża.

Po pierwszym zgromadzeniu kardynałów w Watykanie poinformowano, że archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej kardynał Stanisław Ryłko będzie przez trzy dni pomagać kamerlingowi, kardynałowi Kevinowi Farrellowi w przygotowaniach do pogrzebu papieża Franciszka.

Podczas inauguracyjnej kongregacji z udziałem purpuratów z Rzymu, Włoch i tych, którzy już zdążyli przybyć ze świata do Watykanu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wylosowano nazwiska trzech kardynałów. Będą oni w najbliższych trzech dniach wspierać kamerlinga w przygotowaniu uroczystości pogrzebowych. Obok polskiego purpurata są to kardynałowie Pietro Parolin i Fabio Baggio.

Na następnej kongregacji kardynałowie zbiorą się w środę po południu.

Z każdą godziną do Rzymu przybywają kolejni kardynałowie ze świata.

W Rzymie trwają przygotowania do masowego napływu wiernych. Według włoskiego MSW w pogrzebie Franciszka uczestniczyć będzie około 200 tysięcy osób. Przybędzie 170 oficjalnych delegacji z przywódcami państw, wśród nich prezydent USA Donald Trump z małżonką Melanią oraz przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obecny będzie również prezydent Andrzej Duda.

