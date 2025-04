Trumna z ciałem Franciszka w bazylice Św. Piotra. Wierni oddzadzą hołd papieżowi RDC 23.04.2025 09:46 Trumna z ciałem papieża Franciszka została przeniesiona do bazyliki Św. Piotra. Wierni będą mogli oddawać hołd Franciszkowi do piątku. W sobotę natomiast odbędzie się pogrzeb Ojca Świętego.

Trumna z ciałem Franciszka w bazylice Św. Piotra. Wierni oddzadzą hołd papieżowi (autor: ALESSANDRO DI MEO / POOL)

Trumna z ciałem papieża Franciszka została przeniesiona do bazyliki Św. Piotra. Uroczysta procesja z Domu Św. Marty, w którym mieszkał papież, trwała od 9:00. Uczestniczyli w niej kardynałowie i patriarchowie, biskupi.

Obrzęd przeniesienia prostej trumny, wyłożonej czerwoną tkaniną z kaplicy watykańskiego domu do bazyliki odbywał się z zgodnie z przepisami zawartymi w ubiegłorocznym, uaktualnionym dokumencie dotyczącym papieskich ceremonii pogrzebowych.

Ceremonię rozpoczęła modlitwa, której przewodniczy zarządzający Kościołem po śmierci papieża kamerling, kardynał Kevin Farrell.

Powiedział on: "Najdrożsi bracia i siostry. Z wielkim wzruszeniem odprowadzamy doczesne szczątki naszego papieża Franciszka do bazyliki watykańskiej, gdzie często pełnił swoją posługę biskupa Kościoła w Rzymie i pasterza Kościoła powszechnego".

"Gdy opuszczamy ten dom dziękujemy Panu za niezliczone dary, jakimi przez swego sługę papieża Franciszka obdarował lud chrześcijański i błagamy o to, aby dobry i miłosierny Bóg dał mu wieczne mieszkanie w Królestwie Niebios i dał pocieszenie nadziei nieba Rodzinie Papieskiej, swojemu świętemu ludowi, który żyje w Rzymie i wszystkim wiernym rozsianym po świecie" - mówił kardynał Farrell.

Trumnę wniesiono przez centralne drzwi bazyliki i ustawiono przy Ołtarzu Konfesji pod baldachimem Berniniego. Wierni będą mogli wejść dziś do bazyliki od 11:00 do północy. Jutro świątynia będzie otwarta od 7:00 do północy, a w piątek od 7:00 do 19:00.

Pogrzeb Franciszka odbędzie się w sobotę.

