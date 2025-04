Wierni oddają hołd zmarłemu papieżowi Franciszkowi w bazylice Świętego Piotra RDC 23.04.2025 12:07 W środę po godz. 11 pierwsi wierni weszli do bazyliki Świętego Piotra, by oddać hołd papieżowi Franciszkowi przy jego trumnie. Wcześniej trumna z ciałem została przeniesiona w procesji z kaplicy watykańskiego Domu Świętej Marty, gdzie papież zmarł w poniedziałek.

Wierni oddają hołd zmarłemu papieżowi Franciszkowi w bazylice Świętego Piotra (autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)

Rzymianie i pielgrzymi z całego świata zmierzają w kierunku bazyliki, by pożegnać Franciszka. Trumna z ciałem papieża została w środę rano przeniesiona z kaplicy Domu Świętej Marty, w którym papież mieszkał i zmarł, do bazyliki Świętego Piotra.

W ceremonii przeniesienia i wystawienia trumny uczestniczyli kardynałowie i patriarchowie, biskupi oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa i współpracownicy Franciszka.

Obrzęd przeniesienia prostej trumny, wyłożonej czerwoną tkaniną z kaplicy watykańskiego domu do bazyliki odbył się przy dźwiękach dzwonu, zgodnie z przepisami zawartymi w ubiegłorocznym, uaktualnionym dokumencie dotyczącym papieskich ceremonii pogrzebowych.

Ceremonię rozpoczęła modlitwa, której przewodniczył zarządzający Kościołem po śmierci papieża kamerling, kardynał Kevin Farrell.

Powiedział on: "Najdrożsi bracia i siostry. Z wielkim wzruszeniem odprowadzamy doczesne szczątki naszego papieża Franciszka do bazyliki watykańskiej, gdzie często pełnił swoją posługę biskupa Kościoła w Rzymie i pasterza Kościoła powszechnego".

"Gdy opuszczamy ten dom dziękujemy Panu za niezliczone dary, jakimi przez swego sługę papieża Franciszka obdarował lud chrześcijański i błagamy o to, aby dobry i miłosierny Bóg dał mu wieczne mieszkanie w Królestwie Niebios i dał pocieszenie nadziei nieba Rodzinie Papieskiej, swojemu świętemu ludowi, który żyje w Rzymie i wszystkim wiernym rozsianym po świecie" - mówił kardynał Farrell.

Procesja z trumną przeszła przez watykański Plac Pierwszych Męczenników Rzymskich, pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) na plac Św. Piotra i weszła do bazyliki.

Gdy procesja weszła na plac powitał ją aplauz wiernych.

Zgodnie z wolą papieża trumnę ustawiono na lekkim podwyższeniu na posadzce, a nie na katafalku, przed ołtarzem przy Baldachimie Berniniego. Kardynał Farrell przewodniczył Liturgii Słowa.

Bazylika watykańska będzie otwarta w środę do północy, w czwartek od 7.00 do 24.00, a w piątek, czyli w przeddzień pogrzebu, od 7.00 do 19.00.

