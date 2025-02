Rzecznik archidiecezji warszawskiej o stanie zdrowia papieża: informacje z kliniki są niepokojące Joanna Tarkowska-Klinke 19.02.2025 18:34 Każda taka infekcja poważnie zagraża jego zdrowiu, a nawet życiu — powiedział o stanie zdrowia papieża Franciszka rzecznik archidiecezji warszawskiej. Ks. Przemysław Śliwiński podkreślił, że informacje napływające z kliniki Gemelli są niepokojące. Zastrzegł jednak, że medialne spekulacje o następcy Franciszka są przedwczesne, a Watykan funkcjonuje normalnie.

Jaki stan zdrowia papieża? (autor: Benhur Arcayan, Public domain, via Wikimedia Commons)

Głowa Kościoła katolickiego przebywa od sześciu dni w poliklinice Gemelli. Ma obustronne zapalenie płuc. Źródła watykańskie przekazały, że papież Franciszek przechodzący w szpitalu kurację, jest chroniony przed nawet najmniejszym przeciągiem.

W środę po godz. 19 Watykan poinformował o lekkiej poprawie stanu zdrowia papieża Franciszka. „Badania krwi, ocenione przez zespół medyczny, wskazują na lekką poprawę, zwłaszcza wskaźników infekcji” — zaznaczono w oświadczeniu. Mowa jest w nim również o tym, że w ciągu dnia Franciszek czytał gazety i pracował ze swoimi najbliższymi współpracownikami.

Wtorkowy komunikat medyczny wskazywał na pogorszenie stanu zdrowia i wykrycie obustronnego zapalenia płuc. Z tego powodu zapadła decyzja o trzeciej już zmianie terapii od początku hospitalizacji.

Rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński mówił w Polskim Radiu RDC, że informacje napływające z kliniki Gemelli są niepokojące.

— Wygląda na to, że jest to po prostu skutek infekcji bardzo groźnej, zwłaszcza dla człowieka, który ma 88 lat, który nie cieszy się już takim dobrym zdrowiem oraz który od dawna cierpiał na tego typu infekcje. Każda taka infekcja poważnie zagraża jego zdrowiu, a nawet życiu — podkreślił.

„Watykan funkcjonuje normalnie”

Rzecznik archidiecezji warszawskiej zastrzegł jednak, że medialne spekulacje o następcy Franciszka są przedwczesne. Ks. Śliwiński podkreślił, że Watykan funkcjonuje normalnie.

— Wszystko działa tak, jak działało, to znaczy jeśli przeglądamy biuletyny watykańskie, to codziennie o godzinie 12 widzimy decyzję papieża, widzimy jubileusz. Przyjeżdżają do Rzymu pielgrzymi i są odprawiane msze święte. Watykan, Stolica Apostolska, Bazylika Świętego Piotra funkcjonują — powiedział.

Papieża w szpitalu odwiedziła dziś premier Włoch Giorgia Meloni. Kancelaria szefowej rządu przytoczyła jej słowa: „Żartowaliśmy jak zwykle”.

Jaki jest stan zdrowia papieża?

W komunikacie przekazanym dziennikarzom przyznano po badaniach laboratoryjnych i prześwietleniu klatki piersiowej, że stan kliniczny papieża jest nadal złożony. Zaznaczono, że „infekcja polimikrobiologiczna, która powstała na tle rozstrzenia oskrzeli i ich astmatycznego zapalenia, wymagająca zastosowania antybiotykoterapii kortyzonowej, sprawia, że leczenie terapeutyczne jest bardziej złożone”.

„Kontrolna tomografia komputerowa klatki piersiowej, którą Ojciec Święty przeszedł dziś po południu, zalecona przez watykańską ekipę medyczną i zespół medyczny Polikliniki Gemelli, wykazała początek obustronnego zapalenia płuc, które wymagało dalszej terapii farmakologicznej” – głosi oświadczenie.

Następnie jest w nim zapewnienie, że mimo to 88-letni papież jest w dobrym nastroju. Jak wynika z podanych informacji, dzień spędził na modlitwie i lekturze.

Franciszek „dziękuje za bliskość, jaką odczuwa w tym momencie i z wdzięcznym sercem prosi, by nadal się za niego modlić” – ogłosił Watykan.

Na razie odwołany został udział papieża we wszystkich uroczystościach i audiencjach do niedzieli włącznie.

