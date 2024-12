Samochód wjechał w tłum na jarmarku w Magdeburgu. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko

W piątek wieczorem w Magdeburgu na wschodzie Niemiec samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Władze uważają, że był to zamach. Nie ma jeszcze jasności co do liczby ofiar. Śmierć dwóch osób, w tym dziecka potwierdził premier niemieckiego landu Saksonia-Anhalt. Kilkadziesiąt osób zostało rannych.