Koronacja Karola III. Polski książę w Londynie: to wydarzenie historyczne i duchowe

To wielkie wydarzenie, pierwsze od 70 lat - dziś odbyła się koronacja brytyjskiego króla Karola III. Była krótsza, nieco skromniejsza i bardziej dostosowana do współczesnych czasów niż koronacja Elżbiety II, ale z zachowaniem wszystkich najważniejszych elementów. To ewenement – powiedział RDC książę Jan Lubomirski-Lanckoroński – prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, który jest dziś w Londynie.