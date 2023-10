Szef MSZ: Trzy samoloty będą ewakuować Polaków z Izraela na Kretę RDC 09.10.2023 17:48 Zdecydowaliśmy, że będzie dwutorowa ewakuacja powietrzna Polaków z Izraela, oprócz lotów z Tel-Awiwu do Warszawy, trzy samoloty będą zabierać naszych rodaków z Tel-Awiwu do Chanii na Krecie, stamtąd już samolotami LOT-u będą wracać do Warszawy – powiedział w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau.

Ewakuacja Polaków z ogarniętego wojną Izraela (autor: Wael Hamzeh/PAP/EPA)

Szef resortu spraw zagranicznych poinformował o szczegółach ewakuacji Polaków z Izraela. Państwo ogłosiło, że po atakach Hamasu jest w stanie wojny.

– Wczoraj w godzinach wieczornych udało się ewakuować z lotniska (Ben Guriona) już ponad 251 osób, które przybyły dzisiaj rano do Polski, do Warszawy trzema samolotami - Boeingiem 737 i dwoma samolotami C130 Hercules – przekazał szef MSZ Zbigniew Rau.

Dodał, że Boeing już udał się w kolejny lot do Izraela, gdzie przygotowana jest następna grupa około 200 polskich obywateli, którzy chcą dostać się do Polski.

Ewakuacja Polaków z Izraela na Kretę

Szef MSZ poinformował też, że trzy samoloty rozpoczęły funkcjonowanie mostu powietrznego z Kretą. Wyjaśnił, że zapadła decyzja niejako dwutorowej ewakuacji powietrznej.

– Jedna to jest z Tel-Awiwu do Warszawy, druga natomiast - z Tel-Awiwu do Chanii na Krecie. Założenie jest takie, ze wahadłowo będziemy zabierać naszych rodaków na Kretę. Do tego zostały jak na razie asygnowane trzy samoloty, a stamtąd będą obywatele polscy już samolotami LOT-u zabierani do Warszawy – powiedział Rau.

Szef MSZ dodał, że z niektórych państw naszego regionu np. z Litwy czy Chorwacji przychodzą zapytania, czy ten polski most powietrzny może być także przez nich wykorzystany. – Nasza odpowiedź jest „tak, oczywiście”, ale najpierw będziemy ewakuować tych wszystkich (obywateli) polskich – – powiedział.

Rau zaznaczył, że liczby Polaków, którzy chcą się ewakuować z Izraela, mogą się zmieniać, ponieważ część naszych rodaków ewakuowała się na własną rękę regionalnymi liniami lotniczymi do Dubaju czy Stambułu. – Także wszystkie te dane, o których mówię, poza danymi dotyczącymi liczny osób, które wylądowały w Warszawie, nie mogą być ostateczne – zastrzegł szef polskiej dyplomacji.

