Ekologiczne zadłużenie. „Zużywamy więcej niż Ziemia jest w stanie nam zaoferować” Natalia Rozbicka 04.08.2023 12:41 Żyjemy na ekologicznym zadłużeniu - alarmują eksperci od środowiska. W tym roku Dzień Przeciążenia Ziemi przypadł na 2 sierpnia, podczas gdy przeszło 30 lat temu wypadał „dopiero” 19 grudnia.

Dzień Przeciążenia Ziemi (autor: Pixabay)

- Zużywamy za dużo zasobów - wyjaśnia dr. inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. - Mówimy o sytuacji, o dniu, w którym nasze zapotrzebowanie i zużycie przekracza to, co może nam zaoferować Ziemia. To w jakie sposób te zasoby mogą się odnowić. Więcej zużywamy, niż Ziemia może nam zaoferować - tłumaczy.

Sposobów na ograniczenie Długu Ekologicznego jest wiele.

- Możemy na przykład nadawać produktom drugie życie, jak na przykład nabywać używaną odzież, ale nie tylko - dodaje ekspert. - To jest kwestia dotycząca gospodarki odpadami. To jest ten "refuse", czyli odrzucić. Czy to naprawdę jest nam potrzebne? Czy do użycia pasty do zębów potrzebne jeszcze jest papierowe opakowanie? Przecież tam w środku jest dodatkowe opakowanie. My je przynosimy, tylko rozpakowujemy i wyrzucamy - dodaje.

Warto też korzystać z rzeczy, które możemy dzielić z innymi. Na przykład wynajmowane auta czy przejazdy komunikacja miejska.

Posłuchaj audycji: Dzień Przeciążenia Ziemi

