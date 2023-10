WTA w Pekinie. Iga Świątek w finale turnieju RDC 07.10.2023 10:11 Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wiceliderka światowego rankingu w półfinale pokonała rozstawioną z numerem "3" Amerykankę Cori Gauff 6:2, 6:3. Pojedynek trwał godzinę i 14 minut.

Iga Świątek (autor: PAP/EPA/MARK R. CRISTINO)

Iga Świątek wygrała z Amerykanką Cori "Coco" Gauff 6:2, 6:3 w półfinale tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Pojedynek trwał godzinę i 14 minut.

Polska tenisistka zakończyła tym samym serię 16 wygranych meczów z rzędu przez Gauff, co jest rekordową taką serią w tym sezonie w kobiecym tenisie. Na imponującą passę 19-latki składały się wygrane pojedynki w turniejach WTA 1000 w Cincinnati, następnie w wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, gdzie odniosła pierwszy wielkoszlemowy triumf, i teraz już cztery w Pekinie.

Właśnie w Cincinnati urodzona na Florydzie tenisistka przełamała "klątwę Świątek" i zapoczątkowaną w 2021 roku serię siedmiu porażek z Polką bez wygranego seta. W sierpniu pokonała ją w trzech partiach w półfinale. Wiceliderka światowego rankingu zdołała więc zrewanżować jej się za tę porażkę.

Od początku pełna kontrola

Sobotnie starcie tych tenisistek było zapowiadane jako hit imprezy w chińskiej stolicy, jednak wyglądał podobnie jak siedem pierwszych meczów między nimi, w których dominowała 22-letnia raszynianka. W półfinale w Pekinie również od początku przejęła kontrolę nad przebiegiem spotkania i ani razu nie straciła podania.

Obie zawodniczki posyłały mocne uderzenia, jednak po trzech gemach to Polka prowadziła 5:1 z podwójnym przełamaniem. Gauff popełniała sporo błędów i chociaż często w trudnych momentach ratowała się serwisem, to było to za mało, by zatrzymać rozpędzoną Świątek. W kolejnym gemie przy podaniu Amerykanki wiceliderka światowego rankingu miała piłkę setową, ale wykorzystała dopiero drugą, którą miała przy własnym serwisie i wygrała 6:2.

Polka kontynuowała skuteczną grę w drugiej partii, natomiast Gauff niezmiennie popełniała wiele błędów, po których coraz częściej dawała upust frustracji i niemocy, co poskutkowało przełamaniem już w pierwszym gemie. Przy stanie 2:1 dla Świątek Amerykanka poprosiła o przerwę medyczną, zgłaszając problemy z barkiem.

Wróciła później do rywalizacji i zdołała dwukrotnie utrzymać swoje podanie, to było jednak za mało, by odwrócić losy meczu. Wiceliderka światowego rankingu wciąż była niezwykle skoncentrowana i skuteczna, a zwycięstwo dało jej drugie przełamanie w ostatnim gemie spotkania.

W niedzielnym finale Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Kazaszki Jeleny Rybakiny z Rosjanką Ludmiłą Samsonową.

Wynik meczu półfinału:

Iga Świątek (Polska, 2) - Cori "Coco" Gauff (USA, 3) 6:2, 6:3.

Czytaj też: Polscy siatkarze wygrali z Argentyną 3:1. To 22. wygrany mecz z rzędu