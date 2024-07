Ruszył Ampfutbolowy Junior Camp RDC 19.07.2024 15:37 Jeśli zaszczepiać miłość do ampfutbolu, to właśnie tam. 18 czerwca w belgijskim Blankenberge ruszyła 7. edycja Junior Campu. W wydarzeniu bierze udział młodzież już nie tylko z Europy, ale także z całego świata.

Ruszył Ampfutbolowy Junior Camp (autor: mat. prasowe)

Ruszył Ampfutbolowy Junior Camp. To właśnie od takiego wydarzenia swoją przygodę z dyscypliną rozpoczynali topowi gracze na świecie.

W wydarzeniu bierze udział młodzież już nie tylko z Europy, ale także z całego świata. W tegorocznym campie pojawią się młodzi ampfutboliści z Kostaryki oraz USA. Łącznie w zajęciach udział weźmie blisko 120 zawodników z 14 krajów, spośród których najliczniej reprezentowana jest Polska.

Inicjatywa została zapoczątkowana w 2016 roku w Dublinie. W 2017 i 2023 roku Junior Camp odbył się w Warszawie. Po drodze były jeszcze Rzym, niemiecki Walldorf oraz gruzińskie Tbilisi, gdzie obóz został reaktywowany po dwuletniej przerwie pandemicznej.

- Junior Camp to impreza dla dzieci grających w piłkę nożną z niedowładem kończyny górnej lub dolnej, bądź jej brakiem. Spróbować może absolutnie każdy. Najmłodszy uczestnik ma zaledwie sześć lat – tłumaczy Kaja Ożgo, trener-koordynator Junior Amp Futbol.

Uczestników po czwartkowej ceremonii otwarcia czekają trzy dni treningów pod okiem znakomitych szkoleniowców, w tym czterech z Polski – m.in. byłego reprezentanta kraju Przemysława Świercza oraz trenera-koordynatora Junior Ampfutbol.

- Uczestnicy uwielbiają camp za to, że mogą na nim poznać trenerów, a także zawodniczki i zawodników z różnych krajów i z nimi rywalizować. Możliwość rozwoju pod okiem szkoleniowców z całego świata to dodatkowa motywacja do uczestnictwa w zajęciach. W trakcie wydarzenia młodzi gracze szlifują swoje umiejętności podczas pięciu jednostek treningowych. Na zakończenie każdy z nich otrzymuje certyfikat – dodaje Ożgo.

Młodzież z Polski brała udział we wszystkich edycjach Junior Campu. W tym gronie są także aktualni reprezentanci Polski w ampfutbolu – Krystian Kapłon czy Igor Woźniak, a także przygotowująca się do startu w mistrzostwach świata kobiet w Kolumbii Alicja Sowińska.

Ampfutbolowy Junior Camp od lat wspiera UEFA. W tegoroczną edycję zaangażowała się też Fundacja Club Brugge, czyli klubu, w którym aktualnie występuje reprezentant Polski Michał Skóraś. Uczestnicy będą mieli okazję zasiąść na trybunach podczas sobotniego spotkania mistrzów Belgii z

Royale Union SG w ramach Superpucharu Belgii.