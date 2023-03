Przedstawiciele UEFA, FIFA i lig europejskich na stadionie Legii Przemysław Paczkowski 22.03.2023 08:42 Ponad 200 międzynarodowych ekspertów na stadionie Legii Warszawa. Jeszcze dziś trwa ESSMA Summit, czyli najważniejsze wydarzenie poświęcone zarządzaniem obiektami sportowymi. Przy Łazienkowskiej 3 swoje prelekcję przedstawia 30 przedstawicieli czołowych federacji piłkarskich jak: UEFA, FIFA czy lig europejskich.

Przedstawiciele UEFA, FIFA i lig europejskich na stadionie Legii (autor: Legia Warszawa)

Takie wydarzenia odbywały się już na największych europejskich stadionach. W tym roku padło na stadion przy Łazienkowskiej 3.

- To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń między operatorami stadionu, między osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, za kwestie eventowe, hospitality, ticketingu. Wszystko to, czego dotyka kibic w dzień meczowy, ale czego nie jest do końca świadomy - mówi rzecznik Legii Warszawa Bartosz Zasławski.

ESSMA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca europejskie środowisko biznesu stadionowego.

Na naszym stadionie trwa ESSMA Summit - jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w branży stadionowej, które co roku gości na najlepszych obiektach w Europie. Na stadionie Legii gościmy dziś gości z największych klubów świata, najważniejszych organizacji sportowych i lig. pic.twitter.com/94DpsiWjr7 — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) March 21, 2023

