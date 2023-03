Bartłomiej Marszałek w RDC o swoich szansach na tytuł mistrza świata: To jest możliwe Przemysław Paczkowski 20.03.2023 15:59 - To jest możliwe. Najważniejsze teraz, żeby w każdym wyścigu dojechać do mety - tak swoje szansę na tytuł mistrza świata skomentował w Radiu dla Ciebie motorowodniak Bartłomiej Marszałek.

Bartłomiej Marszałek (autor: RDC)

Bartłomiej Marszałek pod koniec lutego wygrał zawody cyklu Grand Prix wodnej formuły 1. To jego pierwsze w karierze zwycięstwo w wyścigu zaliczanym do motorowodnych mistrzostw świata. Dzięki temu zwycięstwu zawodnik Orlen Teamu prowadzi w klasyfikacji generalnej.

Bartłomiej Marszałek w Magazynie Sportowym RDC powiedział, że nie wybiega na razie w przyszłość.

- Wygrałem te zawody, więc to na pewno w głowie gdzieś otwiera myśl, że to jest możliwe. Ale przed startami nie deklaruje sobie co i jak. Wiem, że jestem w stanie wygrać taki wyścig. Najważniejsze, że jak tak dobrze się zaczęło to w każdym wyścigu do jechać do mety i wtedy ta suma tych punktów na koniec sezonu da zadowalający wynik - mówił.

Kolejne zawody pod koniec kwietnia w Chinach. W całym sezonie zaplanowano łącznie 8 imprez.

