Projekt Warszawa zdobędzie puchar Challenge? Dziś rewanż z Monzą Przemysław Paczkowski 27.02.2024 14:44 Siatkarze Projektu Warszawa staną dziś przed szansą zdobycia pucharu Challenge. W rewanżowym meczu finałowym zmierzą się z włoską Monzą. W pierwszym meczu podopieczni Piotra Grabana wygrali 3:1 i do uniesienia pucharu w górę potrzebują jedynie dwóch setów.

Projekt Warszawa z szansą na pierwsze europejskie trofeum. Warszawiacy zagrają dziś rewanż finałowego starcia z włoską Monzą. W pierwszym meczu Projekt wygrał 3:1. To oznacza, że podopieczni Piotra Grabana są o dwa sety od podniesienia w górę pucharu Challenge.

- Projekt jest w stanie wygrać ten puchar - wskazał były trener reprezentacji Polski Waldemar Wspaniały. - Oni nie mogą myśleć, że tylko dwa sety. Taka jest zasada, że jedzie się po to, żeby wygrać, oczywiście jak najszybciej, ale to z drugiej strony też jest przeciwnik, który jest bardzo poważnym i dobrym zespołem. Ja mocno wierzę, myślę, że wszyscy wierzymy w to, że faktycznie Warszawa nigdy nie miała żadnego europejskiego pucharu, w żadnej dyscyplinie sportu. Najwyższy czas - mówił w audycji „Magazyn Sportowy”.



W przypadku zwycięstwa Projekt będzie czwartym polskim zespołem z europejskim pucharem. Początek meczu o 20:00.

