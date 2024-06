W planie trzy wyścigi, ale przeszkodzić może pogoda. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Płocku Łukasz Starowieyski 22.06.2024 10:16 Najlepsi kolarze z całej Polski w Płocku. Dziś czwarty dzień Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 2024. Dziś w planie trzy wyścigi, ale plany pokrzyżować może pogoda - w Płocku obowiązuje burzowe ostrzeżenie drugiego stopnia.

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Płocku (autor: RDC)

Wielkie ściganie w Płocku. Odbywają się tam Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym.

To będzie naprawdę duża dawka emocji. Dziś jako pierwsi na trasę wyruszyli juniorzy, których wyścig rozpoczął się o 11:00. Zawodnicy przejadą 4 pętle po 34,5 km, czyli w sumie 138 km. Rywalizacja powinna trwać nieco ponad 3 godziny.

O 15.30 wystartuj amatorzy, a 10 minut później tandemy. Ci pierwsi będą mieli do przejechania 103 km, drudzy 69.

Wszystko to będzie przedsmak przed niedzielnym ściganiem. Wówczas do rywalizacji przystąpi elita na dystansie 241,5 km. Najpierw ruszą panie, a o 13:00 panowie. Tytułów mistrzowskich bronią Monika Brzeźna i Alan Banaszek

Zmiany w ruchu

Od 21 do 23 czerwca ruch drogowy na trasie wyścigu na terenie Płocka - jak informuje Urząd Miasta - zostanie całkowicie wyłączony na czas kolarskich zmagań. W tym czasie przejazdy i przejścia na skrzyżowaniach zagrodzą metalowe barierki. Nieco inaczej będzie poza Płockiem, gdzie ruch drogowy będzie wstrzymywany tylko na czas przejazdu zawodników.

„Na trasie wyścigu nie będzie można parkować. Do czwartku 20 czerwca, do godz. 8., organizatorzy ustawią znaki zakazu zatrzymywania się i postoju w wybranych miejscach. Warto zwrócić uwagę na to, gdzie staną, ponieważ zaparkowane na trasie wyścigu w niedozwolonym miejscu samochody, będą odholowywane” - zapowiada Urząd Miasta.

Zamknięcia ulic

W Płocku 21 i 22 czerwca ulice na trasie wyścigu kolarskiego będą zamykane o godz. 10.30, przy czym ruch samochodowy będzie tam wznawiany sukcesywnie między godz. 17. a 17.15, w zależności od tego, w jakim tempie zawodnicy będą kończyć zmagania i dojeżdżać do mety na ul. Rybaki. Z kolei 23 czerwca trasa wyścigu zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego o godz. 9. z planowanym otwarcie około godz. 18.30.

„O możliwości dotarcia pojazdami do katedry lub kościoła farnego na uroczystość zawarcia małżeństwa zdecydują służby porządkowe” - zaznaczył Urząd Miasta. Wspomniał również, aby już w nocy z 20 na 21 czerwca nie pozostawiać samochodów na parkingach na Pl. Narutowicza i przy ul. Małachowskiego, „ponieważ w trakcie wyścigu kolarskiego nie będzie można stamtąd wyjechać”.

Trasa Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w Płocku znajduje się w jego najstarszej części z licznymi zabytkami, jak katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - największa nekropolia Piastów w Polsce czy najstarsza szkoła w kraju i jedna z najstarszych w Europie, istniejąca nieprzerwanie od 1180 r. - obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Wraz z bulwarami nad Wisłą to najczęściej odwiedzane miejsca przez mieszkańców miasta oraz turystów, zwłaszcza w dni wolne.

Czytaj też: To będzie „mecz o wszystko”. Polacy zmierzą się na Euro z Austriakami