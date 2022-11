T. Sokołowski o meczu z Meksykiem: Michniewicz będzie chciał wykorzystać każdą sekundę Przemysław Paczkowski 15.11.2022 14:03 Trzeba zaskoczyć przeciwnika – ekspert sportowy RDC, prowadzący Magazyn Sportowy Tomasz Sokołowski komentuje przygotowania kadry przed pierwszym spotkaniem w mistrzostwach świata. Przed reprezentacją Polski ostatnie cztery treningi do meczu z Meksykiem, który już 22 listopada.

Trening reprezentacji Polski (autor: PAP/Leszek Szymański)

Były reprezentant Polski i dziennikarz Radia dla Ciebie Tomasz Sokołowski uważa, że ostatnie treningi przed pierwszym meczem na mundialu mogą mieć kluczowe znaczenie. Przed meczem z Meksykiem reprezentacja Polski będzie miała tylko cztery sesje treningowe.

– Przy braku czasu na trening trzeba szukać sposobu, który zaskoczy przeciwnika - mówi Sokołowski. – Trener Michniewicz będzie chciał wykorzystać każdą minutę, każde zajęcia czy też i od nowa na to żeby się dobrze przygotować. Doszlifowanie do perfekcji stałych fragmentów gry też będzie miało kluczowe znaczenie – mówi.

Przed meczem z Meksykiem na reprezentantach ciąży ogromna presja. Tomasz Sokołowski opowiedział w jaki sposób radził sobie ze stresem przed ważnymi spotkaniami.

– Człowiek myśli o tej imprezie. Chce się zaprezentować jako reprezentant Polski i 40 milionów patrzy na to wszystko, myśli sobie i on musi się odnaleźć i z tą presją walczyć. Ja na pewno sięgałem po książkę, ale jak później wchodzisz na boisko to praktycznie odcinasz się od tego i tylko myślisz o tym co tutaj należy zrobić – mówi.

Do Kataru kadrowicze wylecą w czwartek. Z Meksykiem zagrają pięć dni później – 22 listopada.

