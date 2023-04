A. Sosnowski o nowym mistrzu świata w boksie: Różański szedł jak taran, wierząc w siłę swoich pięści Łukasz Starowieyski 24.04.2023 19:32 Szedł jak taran, walka uliczna, taktycznie sto na sto – tak Albert Sosnowski komentował w Magazynie Sportowym Radia dla Ciebie wywalczenie przez Łukasza Różańskiego tytułu zawodowego mistrza świata w boksie. Polak w sobotę 22 kwietnia zdobył pas federacji WBC w kategorii bridger.

Albert Sosnowski w Radiu dla Ciebie (autor: RDC)

Łukasz Różański to piąty w historii Polak z pasem zawodowego mistrza świata.

Jak zauważył w Radiu dla Ciebie był mistrz Europy Albert Sosnowski, to było w stu procentach świetny pojedynek.

– Ruszył z presją jak taran, wierząc w siłę swoich pięści. To naprawdę coś niesamowitego, zwłaszcza że te ciosy nie były jednak do końca precyzyjne, była to taka walka uliczna – zauważył.

Podobnego zdania jest również inny zawodowy mistrz Europy Mateusz Masternak.

– W ringu zrobił dosłownie to, co miał zrobić, czyli wyjść bez kalkulacji. Taktycznie zrobił to sto na sto punktów – powiedział.

Z kolei Sosnowski dodał, że teraz przed Rożańskim najpierw obrona tytułu, a później być może waga ciężka.

– Może być tak, że zawodnik z kategorii bridger automatycznie „wskakuje” bardzo wysoko w rankingach z kategorii ciężkiej i ma szansę walczyć o prawowite mistrzostwo wagi ciężkiej, a wiem, że tego mistrzostwa nam brakuje – dodał Sosnowski.

Nowego rywala Różańskiego być może poznamy już w maju. Pięściarz na zawodowym ringu stoczył jedenaście walk – wszystkie wygrał.

