Wojskowi podejmą dziś lidera Ekstraklasy. „Dla Legii teraz każdy mecz to mecz o mistrzostwo” Mikołaj Cichocki 07.04.2024 13:48 Hit na szczycie Ekstraklasy. Już dziś Legia Warszawa zagra w ramach 27. kolejki z liderem tabeli Jagiellonią Białystok. Nie jest proste przyjechać na Łazienkowską i ograć Legię, tym bardziej teraz, kiedy dla Legii każdy mecz jest meczem o mistrzostwo - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Engel.

Sportowe emocje dziś przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia Warszawa podejmie lidera Ekstraklasy Jagiellonię Białystok. Legioniści zajmują obecnie 5. miejsce i tracą do Jagiellonii 7 punktów. Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Engela, faworytem spotkania są gospodarze.

- To nie ulega wątpliwości, natomiast zobaczymy, jak na tle właśnie Legii pokaże się właśnie w Warszawie Jagiellonia. To nie jest takie proste przyjechać na Łazienkowską i ograć Legię. Nie, nie, nie, to nigdy dla nikogo nie było proste, a tym bardziej teraz, kiedy dla Legii każdy mecz to jest mecz o mistrzostwo - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC.





- Kluczowa będzie defensywa - ocenił na naszej antenie dyrektor sportowy Jagielloni Białystok Łukasz Masłowski. - Może nie formacja, ale przede wszystkim gra całego zespołu w defensywie będzie w naszym przypadku kluczowa, bo jeśli chodzi o ofensywę, to się nie martwię - wskazał.





- Chciałbym, żebyśmy zagrali tak, jak przez cały sezon - dodał. - Żeby był ofensywny, żeby był widowiskowy, żeby było dużo sytuacji, żeby po prostu kibice, którzy przyjdą na stadion, byli zadowoleni z tego, że spotkały się dwa bardzo dobre zespoły, które przede wszystkim chcą grać w piłkę - mówił.



Legia w ramach rozgrywek ligowych mierzyła się z Jagiellonią do tej pory 46 razy i triumfowała w 19 meczach. W ostatnim spotkaniu zwyciężył 2:0 zespół ze stolicy Podlasia. Początek meczu dziś o 17:30

