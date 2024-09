Ksawery Masiuk przenosi się do USA. Będzie go szkolił trener 23-krotnego mistrza olimpijskiego M. Phelpsa RDC 30.09.2024 11:21 Ksawery Masiuk, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata w pływaniu, przenosi się do Stanów Zjednoczonych, by trenować pod okiem Boba Bowmana, byłego szkoleniowca 23-krotnego mistrza olimpijskiego Michaela Phelpsa. – Igrzyska olimpijskie pokazały mi, że potrzebuję nowych bodźców treningowych – powiedział Masiuk.

Ksawery Masiuk (autor: RDC)

Ksawery Masiuk, który w grudniu skończy 20 lat, po zdaniu matury w zeszłym roku zdecydował się na kontynuowanie edukacji oraz treningów w Polsce. Po nieudanych dla niego igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie nie zakwalifikował się do finału w obu swoich indywidualnych konkurencjach, zdecydował się jednak na zmianę otoczenia. Od stycznia przyszłego roku rozpocznie studia na Uniwersytecie Teksańskim w Austin, gdzie będzie trenował pod okiem Boba Bowmana.

– Igrzyska olimpijskie pokazały mi, że potrzebuję nowych bodźców treningowych. Po rozmowach z moim obecnym trenerem Pawłem Wołkowem obaj doszliśmy do takich wniosków. Podjąłem rozmowy z Bobem Bowmanem, który swoją postawą i zaangażowaniem w rozmowach przekonał mnie, by wyjechać do Austin – powiedział Masiuk, cytowany w komunikacie Polskiego Związku Pływackiego.

Zespół dla Masiuka

Aktualnie trwają prace nad stworzeniem zespołu, w którym obecny trener Masiuka Paweł Wołkow będzie nadal jego trenerem w reprezentacji, a także będzie zaangażowany w proces szkoleniowy jako trener klubowy.

– Nie mam wątpliwości, że Ksawery potrzebuje nowych bodźców treningowych i zmiany otoczenia. Na igrzyskach nam obu zabrakło doświadczenia, ale najważniejsze jest to, co przed nami. Mamy okazję podjąć współpracę z najlepszym trenerem na świecie, który ma nie dość, że niepodważalne, to jeszcze do tego powtarzalne sukcesy z wieloma zawodnikami. Dla mnie, jako trenera, to również jest szansa na rozwój, bo trener, który się nie rozwija, przestaje być dobrym szkoleniowcem. Wspólnie będziemy pracować nad celem, a jest nim dalszy rozwój Ksawerego i poprawianie jego wyników – podkreślił Wołkow, główny trener reprezentacji Polski.

Bowman był trenerem Phelpsa, rekordzisty pod względem zdobytych medali olimpijskich, który w trakcie kariery wywalczył 23 złote krążki, trzy srebrne i dwa brązowe. Ma także na swoim koncie 26 tytułów mistrza świata. Obecnie amerykański szkoleniowiec prowadzi m.in. gwiazdę igrzysk w Paryżu Leona Marchanda. 22-letni Francuz wywalczył w stolicy swojego kraju cztery złote medale i jeden brązowy.

Masiuk to dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata na 50 m st. grzbietowym. Ma także na swoim koncie trzy srebra i jeden brąz mistrzostw Europy.

Młody pływak to także Sportowiec Listopada 2023 na Mazowszu w plebiscycie Radia dla Ciebie. W plebiscycie „Magazynu Sportowego” RDC triumfował też w roku 2022. Został wtedy Sportowcem Czerwca.

