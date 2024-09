Miłosz Redzimski z KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki z sukcesem na turnieju China Smash Adam Abramiuk 27.09.2024 09:44 Jeden z najlepszych polskich tenisistów stołowych - Miłosz Redzimski z KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki - z pierwszym sukcesem na prestiżowym turnieju China Smash. Pokonał 3:2 Portorykańczyka Daniela Gonzaleza w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju głównego. - Miłosz jest w świetnej dyspozycji - podkreśla trener pierwszej drużyny Bogorii Paweł Fertikowski.

Miłosz Redzimski, zawodnik KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki (autor: BOGDAN PASEK/pzts.pl)

- Miłosza stać na bardzo dużo. Potencjał jego gry jest ogromny, więc... No, tutaj też oczywiście stawka w tym turnieju jest bardzo wysoka, więc też każda runda to będzie coraz trudniejszy przeciwnik, więc tutaj, no wiadomo, to już jest taki ścisły top - mówi trener pierwszej drużyny Bogorii Paweł Fertikowski.



W turnieju także drugi zawodnik KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, Grek Panagiotis Gionis. W pierwszym meczu uległ jednak Francuzowi Thibault Poret 1:3. Po trzech zwycięstwach - ośmioro najlepszych zawodników awansuje do głównej drabinki.

